В центре Рязани сбили подростка
В центре Рязани сбили подростка. Об этом 11 сентября РЗН. инфо сообщил очевидец.
Авария случилась на улице Маяковского.
Пострадавший юноша рассказал, что решил перебежать дорогу в неположенном месте и его сбила Kia, в которую в свою очередь врезалась иномарка.
«Я не увидел ее [машину] просто, рядом ехал троллейбус и вообще я уже плохо помню, как все случилось», — отметил рязанец.
Он получил травмы лица, рук и ног. Юноша пожаловался на то, что болит лицо.
На месте работает скорая и полиция.