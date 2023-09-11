В центре Рязани сбили подростка

В центре Рязани сбили подростка. Об этом 11 сентября РЗН. инфо сообщил очевидец.

Авария случилась на улице Маяковского.

Пострадавший юноша рассказал, что решил перебежать дорогу в неположенном месте и его сбила Kia, в которую в свою очередь врезалась иномарка.

«Я не увидел ее [машину] просто, рядом ехал троллейбус и вообще я уже плохо помню, как все случилось», — отметил рязанец.

Он получил травмы лица, рук и ног. Юноша пожаловался на то, что болит лицо.

На месте работает скорая и полиция.