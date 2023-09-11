США и Армения начали совместные военные учения

Армения 11 сентября начала учения Eagle Partner 2023 совместно с миротворцами США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

По словам неназванного представителя сухопутных сил США, церемония открытия проходила в учебном центре «Заря» недалеко от Еревана. В учениях приняли участие 175 армянских военных и 85 американских.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что учения Армении и США вызывает настороженность у России.

Позже стало известно, что в Рязани возле памятника русско-армянской дружбы убрали флаг Армении.