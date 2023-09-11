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Рязанская группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина отправится в тур по городам России

Рязанская группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина отправится в большой ежегодный тур по городам России. Музыканты выступят в своём международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли, с которым сотрудничают с 2014 года.

Артисты проедут 15 городов России и дадут концерты на филармонических площадках в центральной и юго-восточной частях страны, а также в Поволжье и на Урале. Среди городов в туре значатся Петрозаводск, Северодвинск, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Волгоград, Ижевск, Пермь и др.

Откроется тур концертом в родной Рязани 20 сентября. Концерт состоится в МКЦ.

Тур приурочен ко дню рождения С.А.Есенина.

Feelin’s представят зрителям программу «Шедевры мировой эстрады и популярного джаза». Также прозвучит лучшее из «ЕсенинJazz» — жемчужины совместного творчества Feelin’s и Boris Savoldelli, названную народным артистом РФ Игорем Бутманом выдающимся событием для российской музыки. Проект, в котором впервые в мире знаменитые песни на стихи Есенина превращаются в международные хиты — сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трех языках — итальянском, английском и русском, запомнился и полюбился слушателям России.

Мероприятие 6+.