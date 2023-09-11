Россиянам рассказали о новых правилах проезда в поездах

Россиянам рассказали о новых правилах проезда в поездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минтранса.

С сентября этого года в правилах проезда на поезде появился пункт, согласно которому, пассажир, занимающий нижнюю полку, должен предоставить место у столика соседу сверху для приема пищи. Но обязан он это делать только в определенные часы: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00.

Также теперь нельзя играть на музыкальных инструментах, включать колонки и петь в микрофон в вагонах поездов дальнего следования и электричек.

С сентября гражданам разрешили путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истек срок действия. Это допустимо в течение 90 дней с конца действия документа.

Отмечается, что теперь нельзя высадить безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Его нужно передать полицейским.

Также новые правила появились и для перевозки домашних питомцев. Теперь, если владелец хочет везти без клетки мелкую собаку, то необходимо это делать по правилам для крупных животных.