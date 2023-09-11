Россия создаст систему мониторинга за климатическими изменениями

Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на сессии «Мировой транспортный северный путь» в рамках Восточного экономического форума, что Россия создает систему мониторинга за климатическими изменениями. Об этом написали журналисты РЕН ТВ .

«Наши лодки давно и эффективно всплывают на Северном полюсе. Стрелять с Северного полюса умеем только мы и больше никто в мире, это наше ноу-хау. … Конечно, задачи огромные стоят, это работа на десятилетия, очень много предстоит сделать, но знаете, есть такая поговорка русская: „Глаза боятся - руки делают“. Первые результаты уже есть, в этом участвуют практически все участники нашей панели», — сообщил Иванов.

Он отметил, что большее количество полигонов должны быть в арктической зоне — к такому выводу пришли российские чиновники и ученые.

Кроме этого, он подчеркнул, что вечная мерзлота — это «теоретически очень серьезная проблема, надо ее внимательнейшим образом мониторить».