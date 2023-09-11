Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Новодонецкого

Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Новодонецкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По его словам, передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии на Южно-Донецком направлении сорвали ротацию ВСУ на позициях в районе Новодонецкого.

ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации украинских войск и ангар с автомобильной техникой.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица «Мста-Б» и минометные расчеты противника.

Отмечается, что российская авиация нанесла удары по скоплениям солдат ВСУ и техники.