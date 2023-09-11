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Определились победители выборов в рязанскую гордуму по одномандатным округам

Завершился подсчет бюллетеней на выборах в рязанскую гордуму по одномандатным округам. Данные опубликовали на сайте облизбиркома в понедельник, 11 сентября.

Всех 20 округах победили единороссы:

  1. Округ № 1 — Роман Худяков, «Единая Россия» — 77,1%;
  2. Округ № 2 — Михаил Белькевич, «Единая Россия» — 49,05%;
  3. Округ № 3 — Сергей Еремин, «Единая Россия» — 60,84%;
  4. Округ № 4 — Олег Смирнов, «Единая Россия» — 66,04%;
  5. Округ № 5 — Сергей Самарский, «Единая Россия» — 75,88%;
  6. Округ № 6 — Татьяна Климова, «Единая Россия» — 75,1%;
  7. Округ № 7 — Татьяна Чинкова, «Единая Россия» — 68,06%;
  8. Округ № 8 — Виталий Трубицин, «Единая Россия» — 65,15%;
  9. Округ № 9 — Светлана Попова, «Единая Россия» — 56,4%;
  10. Округ № 10 — Светлана Ворнакова, «Единая Россия» — 51,88%;
  11. Округ № 11 — Сергей Караев, «Единая Россия» — 43%;
  12. Округ № 12 — Сергей Фомин, «Единая Россия» — 59,53%;
  13. Округ № 13 — Татьяна Панфилова, «Единая Россия» — 65,4%;
  14. Округ № 14 — Елена Акимкина, «Единая Россия» — 73,46%;
  15. Округ № 15 — Галина Трушина, «Единая Россия» — 64,75%;
  16. Округ № 16 — Денис Рябых, «Единая Россия» — 59,61%;
  17. Округ № 17 — Олег Шишов, «Единая Россия» — 66,69%;
  18. Округ № 18 — Павел Аверин, «Единая Россия» — 51,02%;
  19. Округ № 19 — Александр Сидоров, «Единая Россия» — 68,6%;
  20. Округ № 20 — Александр Чайка, «Единая Россия» — 82,08%.

Отметим, что на прошлых выборах в гордуму Караев и Шишов побеждали в своих округах представляя другие партии.

Ранее подвели итоги по партийным спискам.