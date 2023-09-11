Определились победители выборов в рязанскую гордуму по одномандатным округам

Завершился подсчет бюллетеней на выборах в рязанскую гордуму по одномандатным округам. Данные опубликовали на сайте облизбиркома в понедельник, 11 сентября.

Всех 20 округах победили единороссы:

Округ № 1 — Роман Худяков, «Единая Россия» — 77,1%; Округ № 2 — Михаил Белькевич, «Единая Россия» — 49,05%; Округ № 3 — Сергей Еремин, «Единая Россия» — 60,84%; Округ № 4 — Олег Смирнов, «Единая Россия» — 66,04%; Округ № 5 — Сергей Самарский, «Единая Россия» — 75,88%; Округ № 6 — Татьяна Климова, «Единая Россия» — 75,1%; Округ № 7 — Татьяна Чинкова, «Единая Россия» — 68,06%; Округ № 8 — Виталий Трубицин, «Единая Россия» — 65,15%; Округ № 9 — Светлана Попова, «Единая Россия» — 56,4%; Округ № 10 — Светлана Ворнакова, «Единая Россия» — 51,88%; Округ № 11 — Сергей Караев, «Единая Россия» — 43%; Округ № 12 — Сергей Фомин, «Единая Россия» — 59,53%; Округ № 13 — Татьяна Панфилова, «Единая Россия» — 65,4%; Округ № 14 — Елена Акимкина, «Единая Россия» — 73,46%; Округ № 15 — Галина Трушина, «Единая Россия» — 64,75%; Округ № 16 — Денис Рябых, «Единая Россия» — 59,61%; Округ № 17 — Олег Шишов, «Единая Россия» — 66,69%; Округ № 18 — Павел Аверин, «Единая Россия» — 51,02%; Округ № 19 — Александр Сидоров, «Единая Россия» — 68,6%; Округ № 20 — Александр Чайка, «Единая Россия» — 82,08%.

Отметим, что на прошлых выборах в гордуму Караев и Шишов побеждали в своих округах представляя другие партии.

Ранее подвели итоги по партийным спискам.