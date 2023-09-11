На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 140 боевиков за сутки

Вооруженными силами России у села Работино в Запорожской области уничтожено 145 боевиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Уничтожено 145-ти украинских военных, два танка, три автомобиля, ЗРК британского производства Stormer HVM и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.