На территории Рязанского Кремля временно отключили электричество из-за работ по благоустройству

На территории Рязанского Кремля временно отключили электричество из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили на сайте мэрии.

По данным администрации города, в рамках проведения работ по благоустройству Кремлевского сквера ведется переустройство сетей наружного освещения, в связи с этим на территории сквера и набережной временно отключена электроэнергия. После выполненных работ освещение будет полностью восстановлено.

Отмечается, что работы по благоустройству Кремлевского сквера начались 1 сентября. На ремонт выделили 250 миллионов рублей. В сквере обновят систему освещения, пешеходные дорожки, добавится подсветка деревьев. Вся территория станет доступна для маломобильных граждан. Также в сквере установят городские качели, 30 скамеек и столько же урн, детскую площадку и комплекс светодинамических фонтанов.

Работы по благоустройству планируют завершить до конца этого года.