На Камчатке мужчина убил сожительницу и ранил знакомого

В Петропавловске-Камчатском 7 сентября мужчина убил сожительницу и ранил знакомого. Об этом сообщили в краевом следкоме.

По данным правоохранителей, мужчина приревновал сожительницу к своему знакомому, из-за чего произошла ссора. Словесный конфликт перерос в драку. Мужчина взял нож и попытался убить знакомого, однако соперник выжил.

Женщина пыталась защитить пострадавшего. За это сожитель ей также нанес множественные удары ножом. Она скончалась на месте происшествие от полученных ран.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе.