Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно)», — написал чиновник.

Он отметил, что посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями, а подобное решение Москвы заставить задуматься европейских политиков.

Так Россия должна отреагировать на факт, что главы объединения «сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта».

Напомним, ранее Еврокомиссия разъяснила, что в страны ЕС нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например смартфоны.