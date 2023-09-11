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Известия: почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в стране

78% жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Отмечается, что не согласны с этим утверждением лишь 18% опрошенных.

Кроме того, согласно результатам исследования, 52% респондентов не считают, что критика власти за коррупцию дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров.

В то же время 55% опрошенных украинцев считают, что Запад должен предоставлять военную помощь, если страна будет успешно бороться с коррупцией.