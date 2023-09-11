Известия: новый закон о такси не повлияет на стоимость поездок

Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» не вводит новых требований, которые могут повлиять на рост стоимости перевозок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство транспорта России.

С 1 сентября закон вступил в силу. Среди нововведений — ограничение по работе водителей. Они могут брать смену 12 часов в сутки, а в неделю — не больше 40.

Кроме того, к работе не допускаются люди с непогашенной или неснятой судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой.

Также водитель не может перевозить пассажиров, если его лишали прав или арестовывали за нарушение ПДД более одного раза в год.