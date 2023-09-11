Главред рязанского СМИ рассказал об «издевательствах» над онкобольными из районов

Главный редактор АиФ Рязань Александр Мысовских рассказал об «издевательствах» над онкобольными из районов Рязанской области. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани» «Вконтакте».

"За жителей Рязани можно порадоваться. У них теперь есть все, чтобы излечиться от рака. А как быть жителям районов?" - задается вопросом автор.

По словам рязанца, сначала записаться к районному онкологу (не факт, что запись будет в ближайшие дни). Без записи — не примет (новые жесткие правила). На приеме дадут направление к областному онкологу (и опять же — не факт, что можно будет попасть в ближайшие дни). Через Госуслуги — нельзя. После приема врача, нужно сдать анализы в районной поликлинике, а чтобы сделать КТ и МРТ, надо опять ехать в Рязань. На эти обследования посылают в ОКБ и БСМП. Попасть туда не так просто.

Как отмечается в посте, через неделю-две у онкобольного с обострением все анализы и исследования на руках. Но нужно снова попасть к областному онкологу (опять время). Следующая ступень — комиссия.

«Думаете, она в этот же день? Нет, через несколько дней. А на нее надо принести свежие анализы. Врачи смотрят и отправляют на химиотерапию. По прописке. В район. Не в Рязань (а как же новый онкодиспансер?)» — сообщает автор.

Далее еще несколько очередей, длинный список анализов и исследований, которые надо предоставить, чтобы начать лечение.

«У мамы 4-я стадия рака. И вот через все это ей приходится проходить. А может кто-то сверху задумается, что это издевательство? Или стране не нужны больные люди?» — снова задается вопросом рязанец.