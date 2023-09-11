«Единая Россия» набрала 58% на выборах в рязанскую гордуму

На выборах в рязанскую гордуму, проходивших с 8 по 10 сентября, победила партия «Единая Россия». В довыборах в региональную думу также победил кандидат от правящей партии. Это следует из данных регионального избиркома.

По состоянию на 2:00 11 сентября было обработано 100% протоколов. Результаты следующие:

«Единая Россия» — 58,11%;

КПРФ —11,58%;

ЛДПР — 10,93%;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,5%;

Партия пенсионеров — 6,52%;

Коммунисты России — 3,07%.

В довыборах депутата Рязанской облдумы по десятому одномандатному округу результаты следующие (на 0:40):