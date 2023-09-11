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«Единая Россия» набрала 58% на выборах в рязанскую гордуму

На выборах в рязанскую гордуму, проходивших с 8 по 10 сентября, победила партия «Единая Россия». В довыборах в региональную думу также победил кандидат от правящей партии. Это следует из данных регионального избиркома.

По состоянию на 2:00 11 сентября было обработано 100% протоколов. Результаты следующие:

  • «Единая Россия» — 58,11%;
  • КПРФ —11,58%;
  • ЛДПР — 10,93%;
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,5%;
  • Партия пенсионеров — 6,52%;
  • Коммунисты России — 3,07%.

В довыборах депутата Рязанской облдумы по десятому одномандатному округу результаты следующие (на 0:40):

  • Вячеслав Морозов («Единая Россия») — 78,82%;
  • Лилия Кривцова (КПРФ) — 8,23%;
  • Евгений Мясин (ЛДПР) — 5,91%;
  • Марина Тюрина («Коммунисты России») — 5,01%.