В Рязани скончалась писательница Алла Нечаева

В Рязани скончалась писательница Алла Нечаева. Об этом сообщили в группе библеотеки имени Есенина Вконтакте.

Женщина скончалась 9 сентября. Нечаева была членом Союза писателей России.

писательница посвящала Рязани рассказы, писала повести и романы. Большую известность Нечаевой принесли: повесть о святых Петре и Февронии «Снег в июле» и книга «Ты был у меня». Также она была председателем жюри литературно-художественного фестиваля «Начало».

Фото: группа библиотеки имени Есенина Вконтакте.