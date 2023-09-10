В Рязани из захламленной квартиры пенсионерки вынесли 37 мешков мусора
Видео появилось в Telegram-канале Rzn_Life.
В Рязани из захламленной квартиры пенсионерки вынесли мусор. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn_Life.
По словам автора публикации, из квартиры вывезли 37 мусорных мешков.
Напомним, в июле женщину госпитализировали в БСМП. Скорая забрала ее из захламленной квартиры. Видео и информация об этом публиковалось в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Потом пенсионерку вернули домой, а минтруда и соцзащиты Рязанской области сообщило, что социальные работники связались с БСМП и взяли ситуацию под контроль. Позже волонтеры перевезли женщину из захламленной квартиры в михайловский дом-интернат.
Видео: Telegram-канал Rzn_Life