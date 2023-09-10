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В Рязани на улице Чернышевского пьяный мужчина разбил входную дверь в доме

В Рязани на улице Чернышевского пьяный мужчина разбил входную дверь в доме. Пост об этом появился в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 10 сентября, на улице Чернышевского в доме № 3. Компания из трех человек не могла попасть в дом, тогда один из молодых людей начал сильно дергать дверь. В результате, в двери разбилось стекло.

Отмечается, что молодые люди снимали в доме квартиру посуточно.