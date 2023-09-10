В Ленобласти мужчину избили до смерти за замечание о громкой музыке

В Ленинградской области мужчину избили до смерти за замечание о громкой музыке. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 сентября, в городе Гатчина.

Отмечается, что в автобусе мужчина сделал замечание другому за то, что тот громко слушал музыку на телефоне. Злоумышленник начал драку прямо в транспорте.

«Водитель автобуса их высадил перед железнодорожным переездом, где преступник продолжил избивать мужчину, пока тот уже мертвый не упал на асфальт», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Злоумышленник покинул место преступления. Уточняется, что полицейские его уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также выяснилось, что задержанный уже семь раз сидел в тюрьме. В общей сложности за решеткой он провел 17 лет. Четыре раза мужчина сидел за кражу, два раза — за незаконный сбыт наркотиков и один раз — за разбой.