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Скончалась сотрудница рязанского музея-заповедника Зоя Халявина
Она умерла на 73 году жизни.

Скончалась сотрудница рязанского музея-заповедника Зоя Халявина. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе «Рязанский кремль».

Инцидент произошел в пятницу, 8 сентября. Женщина умерла на 73 году жизни.

Отмечается, что Халявина проработала в рязанском музее-заповеднике 35 лет. В 1986 году женщину взяли на должность младшего научного сотрудника в отдел истории, потом она работала в отделах развития и выставочном.

Фото: группа музея-заповедника «Рязанский кремль» ВКонтакте