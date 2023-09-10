В Рязани прошел одиночный пикет с просьбой заделать яму на дороге улицы Чкалова

Депутат гордумы Дмитрий Володин вышел на одиночный пикет с просьбой заделать яму на дороге улицы Чкалова. Фото и видео он опубликовал у себя на странице во ВКонтакте.

«Яма глубиной не менее полуметра на оживленной проезжей части улицы Чкалова. В том числе движется общественный транспорт с множеством пассажиров. Уже больше месяца этому провалу, установлен знак дорожных работ. Никаких работ не ведется», — написал он в посте.

Также Володин отмечает, что отправил запрос в прокуратуру 25 августа. По его словам, пока нет информации и действий.

Фото и видео: официальная страница Дмитрия Володина ВКонтакте