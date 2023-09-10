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Российские военные уничтожили под Херсоном два миномета и более 20 боевиков ВСУ

Российские военные уничтожили под Херсоном два миномета и 21 боевика ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении уничтожены: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: пятеро военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения, позиция одного из подразделений ВСУ, потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, пятеро ранены», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в районе херсонских островов ВС РФ уничтожили еще один 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, ликвидированы три боевика.

По словам собеседника, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, девять боевиков ликвидированы, шесть человек получили ранения, два автомобиля противника выведены из строя.