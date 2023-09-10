Памфилова: за два дня голосования систему ДЭГ атаковали более 20 тысяч раз

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за два дня голосования систему ДЭГ атаковали более 20 тысяч раз.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за два дня голосования систему ДЭГ атаковали более 20 тысяч раз. Об этом сообщило РИА Новости.

«Атаки на систему ДЭГ продолжаются: за прошедшие 2 дня это уже более 20 тысяч таких атак. Их цель вполне понятна, в основном, это для того, чтобы сорвать именно электронное голосование. То есть именно на этот сайт больше всего атак», — приводит агентство слова Памфиловой.

По ее словам, атаки остаются безуспешными.

«Ничего у них (злоумышленников — ред.) не получилось и ничего у них не получится», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, голосования в 2023 году проходят три дня. Завершатся выборы в воскресенье, 10 сентября. Участки открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что явка во втором дне голосования на выборах в рязанскую гордуму составила 13, 32%.