Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

В воскресенье, 10 сентября, над Брянской областью сбили украинский беспилотник.

В воскресенье, 10 сентября, над Брянской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Инцидент произошел около 8:30 утра.

Отмечается, что БПЛА самолетного типа уничтожили средствами ПВО.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный. Позже стало известно, что рядом с Крымом в ночь на воскресенье, 10 сентября, сбили восемь украинских беспилотников.