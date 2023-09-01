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В Запорожской области ВСУ потеряли 156 военных при атаке на Работино

В Запорожской области ВСУ потеряли 156 военных при атаке на Работино. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, пишет ТАСС.

По его данным, украинские военные в составе бригад до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино.

«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они [ВСУ] понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек», — заявил Балицкий.