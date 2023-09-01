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В Воронеже пьяный мужчина прострелил юноше ногу за громкую музыку

В Воронеже пьяный мужчина прострелил юноше ногу за громкую музыку. Об этом сообщило издание «Мое! Online».

Инцидент произошел вечером в среду, 30 августа, около одного из домов на улице Писарева.

Двое молодых людей 22 и 19 лет около подъезда громко слушали музыку. Нетрезвый 27-летний местный житель сделал им замечание. Молодые люди отошли подальше от окон дома, однако шум не прекратился.

В итоге пьяный мужчина схватил охотничий карабин и вышел во двор. Оппоненты пытались отобрать оружие. В итоге завязалась драка. В один момент владелец карабина прострелил ногу 19-летнему мужчине, а его приятеля ударил прикладом по голове.

Испуганные жильцы вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место и задержали мужчину. Также у него забрали оружие.

Пострадавшие находятся в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.