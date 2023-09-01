В Санкт-Петербурге двое студентов умерли от передозировки наркотиков

В Санкт-Петербурге нашли тела двух студентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Трупы 19-летних студентов из Каменска-Уральского и Сыктывкара обнаружили в съемной квартире.

Погибший снимал квартиру с товарищем — он и начал беспокоиться, что сосед не выходит на связь. Молодой человек вернулся домой и обнаружил соседа и его гостя мертвыми. Позже экспертиза установила, что смерть обоих наступила около двух суток назад.

По данным издания, в квартире обнаружили белый неизвестный порошок. Вещество изучают специалисты. Предварительно, студенты умерли от передозировки наркотиков.