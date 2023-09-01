В Рязанской области рассказали о борьбе с онкозаболеваниями и их профилактике

В четверг, 31 августа, в штабе «Единой России» министр регионального здравоохранения Александр Пшенников, ректор РязГМУ Роман Калинин и главврач онкодиспансера Алексей Григорьев обсудили онкологическую ситуацию в регионе и новые возможности работы онкологической службы.

Роман Калинин и Александр Пшенников отметили, что онкология является острой проблемой для Рязанской области, но постепенно решаемой.

В подтверждение своих слов глава Минздрава привел статистику целевых показателей в работе онкослужбы за восемь месяцев 2022 и 2023 годов. Рязанская область выполнила план по шести показателям из восьми. Уменьшились показатели по смертности от новообразований и злокачественных образований и увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2 стадиях, доля злокачественных новообразований молочной железы и шейки матки, выявленных на 1-2 стадиях.

«Показатели улучшаются и это отличная новость. На самом деле ответ в медицине лежит на поверхности и все его знают — это диспансеризация. Если мы перестроим парадигму не лечить запущенную форму, а научить человека выявлять на ранних стадиях, то качество жизни улучшится», — отметил Пшенников.

Главврач онкодиспансера Алексей Григорьев рассказал о новых видах медпомощи в больнице. К ним относится точная диагностика, малоинвазивная хирургия и комбинированные операции.

«У нас появились такие аппараты как магнитно-резонансная томография, маммография с томосинтезом, ангиография, трансторакальная биопсия легких, эндоскопия с NBI, жидкостная цитология. Мы развились в эндоскопических вмешательствах на грудной и брюшной полости, микрохирургии челюстно-лицевой зоны и молочной железы, эндоскопической хирургии щитовидной железы. Также у нас расширился перечень операций», — поделился Григорьев.

Помимо этого, главврач онкодиспансера подчеркнул, что с 1 сентября начался профилизированный прием в поликлинике больницы. Теперь врачи будут заниматься своей локализацией, а не лечить пациентов по районам. Также Григорьев поделился, что они активно начали внедрять телемедицинские технологии и в дальнейшем планируют создать единое цифровое пространство с интеграцией всей области, куда войдет увеличение доступности онкологической помощи и контроль за обследованием пациента и его маршрутизацией.

«Мы открыли пять центров амбулаторной онкологической помощи на базе Скопинского, Ряжского, Шиловского, Сасовского и Касимовского ММЦ. В функции центров входят: достаточная диагностическая база (рентген, КТ, УЗИ, гастро- и колоноскопия), взятие биопсийного материала, проведение химиотерапии на койках дневного стационара и проведение диспансерного наблюдения. Они помогут повысить доступность и качество оказания медпомощи», — подчеркнул Григорьев.

Как отметили министр регионального здравоохранения и главврач онкодиспансера, основными задачами сейчас является развитие и создание новых центров, которые приблизят онкологическую помощь к населению районов и дадут возможность полного обследования без визита в онкодиспансер, а также контроль скрининга и диспансеризации и проведение профильных мероприятий.

Калинин добавил, что также будет решаться вопрос с психологическим консультированием в диспансере.

«Мы разрабатываем сейчас программу школ для пациентов, куда будут входить встречи с клиническими психологами. Но также каждый онко-врач должен быть психологом, который не только озвучит диагноз, но и поможет правильно отреагировать и побороться за жизнь», — подчеркнул ректор РязГМУ.

Пшенников попросил руководство онкодиспансера рассмотреть вопрос об открытии нескольких кабинетов медико-психологического консультирования на базе поликлиники.

Ранее прошла встреча по решению проблемы дефицита медицинских кадров.