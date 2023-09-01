В Рязанской области 2 сентября ожидается дождь и до +27 градусов
В Рязанской области в субботу, 2 сентября, ожидается дождь и до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, со скоростью 3-8 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +9, +14 градусов, днем +22, +27 градусов.
На территории региона местами сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс).