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В Рязани задержали мужчину за кражу со взломом из магазина
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу со взломом из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился работник магазина, расположенного в ТЦ на улице Новоселов. По словам ведомства, утром рязанец обнаружил, что дверь в торговый павильон взломана и из кассы пропали все деньги — 7500 рублей.

Оперативники попытались выяснить у работников ТЦ информацию о первых посетителях. Описание внешности одного из них показалось оперативникам знакомым. По приметам полицейские опознали 24-летнего рязанца.

Отмечается, что ранее этот мужчина бел неоднократно судим за кражи. Он более шести лет провел в местах лишения свободы. По словам ведомства, в начале этого года рязанец вернулся домой.

Сотрудники полиции опросили местных жителей и разыскали злоумышленника. Выяснилось, что он причастен к краже.

По предварительной информации, 24-летний рязанец пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Всю ночь он ходил по улицам и искал что-нибудь ценное, что можно украсть и продать для приобретения запрещенных веществ.

Уточняется, что утром мужчина вошел в только что открывшийся ТЦ и заметил дверь павильона, которая показалась ему не прочной. Злоумышленник взломал дверь и забрался внутрь. После он взял деньги из кассы и скрылся. Похищенное мужчина потратил на наркотики.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.