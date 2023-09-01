В Рязани в ДТП пострадал водитель мотоцикла

Проводится проверка.

В Рязани в четверг, 31 августа, примерно в 19:50, в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на 197-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 40-летний местный житель на мотоцикле «Ямаха» столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением 61-летнего жителя Рязани.

Отмечается, что водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в медучреждение.

Проводится проверка.