В Рязани появились автобусы № 7А и № 27

В Рязани начали курсировать автобусные маршруты № 7А «поселок Строитель — улица Новаторов» и № 27 «поселок Недостоево — ДПР-5». Об этом говорится на сайте мэрии.

Маршрут № 7А курсирует по маршруту № 7. Путь отличается на участке между остановками «Завод Теплоприбор» и «Театральная площадь». Автобусы № 7А едут через улицы Халтурина и Есенина, а также через онкодиспансер в прямом и обратном направлениях.

Отмечается, что маршрут ввели для улучшения транспортной доступности нового онкодиспансера.

Маршрут № 27 ездит через микрорайон Приокский и центр города. По нему курсирует восемь автобусов большой и средней вместимости, два из которых въезжают в микрорайон Ворошиловка. Отмечается, что расписание движения автобусов согласовано с расписанием работы школ.

Маршрут открыт для повышения транспортной доступности учреждений соцсферы в Приокском, а также для улучшения транспортной доступности жителей Ворошиловки.