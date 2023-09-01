В Рязани откроется хоккейный сезон 2023/24

В Рязани откроется хоккейный сезон 2023/24.

Мероприятие состоится в воскресенье, 3 сентября, в ДС «Олимпийский». Оно приурочено к первому календарному матчу OLIMPBET ВХЛ — Кубку Шелкового пути сезона 2023-2024. «Рязань-ВДВ» сыграет против команды «Югра» из Ханты-Мансийска.

По словам Президента Федерации хоккея Рязанской области, директора ХК «Рязань-ВДВ» Олега Смирнова, «за летний период в клубе произошли значительные изменения. Произведена замена ледовой коробки, установлены абсолютно новые борта и высокопрочные стекла. Улучшено освещение, произведен косметический ремонт помещений».

В день открытия среди зрителей в холле ледовой арены разыграют призы. Также все желающие смогут сделать снимки в новой фотозоне клуба, а также нарисовать плакаты в поддержку команды.