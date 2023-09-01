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В «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в «Рязаньэнерго» прошла вторая региональная коллегия. На ней подвели итоги деятельности за первое полугодие и намечены задачи до конца 2023 года.

В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор «Рязаньэнерго» Александр Егорычев, и.о. директора филиала «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев, руководители управления и начальники районов электрических сетей.

Участники подробно обсудили результаты работы по всем направлениям деятельности. Особое внимание на коллегии уделили организации мероприятий в рамках «Года молодого специалиста». За полгода состоялись восемь крупных спортивно-культурных массовых мероприятий с участием молодежи, были заключены соглашения о сотрудничестве с четырьмя вузами и прошли десять мероприятий по профориентации.

«Наша главная обязанность — обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Рязанской области, — остается неизменной. Наряду с этим, мы уверенно выполняем все запланированные мероприятия по достижению стратегических целей и реализуем социальные программы», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

«За первые полгода „Рязаньэнерго“ уже достиг значимых результатов благодаря качественной и сплоченной работе всего коллектива. У филиала большой потенциал. Желаю коллективу реализовать все поставленные на 2023 год задачи», — отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор филиала Александр Егорычев.