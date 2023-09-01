В России начали маркировать детскую воду

С 1 сентября в России начали маркировать детскую воду.

С 1 сентября в России начали маркировать детскую воду. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что теперь производители и импортеры должны будут наносить на бутылки коды маркировки и предоставлять отчетность в систему «Честный знак».

Как объясняют специалисты, такое нововведение усилит контроль за рынком напитков.

«Маркировка поможет потребителям получить гарантию того, что продукция действительно подходит для питания детей и прошла государственную проверку. Контрафакта на рынке питьевой воды может стать меньше», — приводит издание слова эксперта по автоматизации работы с госсистемами в общепите и рознице Владимира Позднякова.

Уточняется, что с 1 марта 2024 года отчитываться об обороте и продажах придется и продавцам-оптовикам, розничным точкам и предприятиям общепита.