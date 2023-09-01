Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
26°
Сбт, 02
25°
Вск, 03
23°
ЦБ USD 96.33 0.4 01/09
ЦБ EUR 104.94 0.49 01/09
Нал. USD 95.25 / 97.5 01/09 14:25
Нал. EUR 102.05 / 104.9 01/09 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
Вчера 18:48
893
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
Вчера 14:57
1 064
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
4 849
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
19 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России начали маркировать детскую воду
С 1 сентября в России начали маркировать детскую воду.

С 1 сентября в России начали маркировать детскую воду. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что теперь производители и импортеры должны будут наносить на бутылки коды маркировки и предоставлять отчетность в систему «Честный знак».

Как объясняют специалисты, такое нововведение усилит контроль за рынком напитков.

«Маркировка поможет потребителям получить гарантию того, что продукция действительно подходит для питания детей и прошла государственную проверку. Контрафакта на рынке питьевой воды может стать меньше», — приводит издание слова эксперта по автоматизации работы с госсистемами в общепите и рознице Владимира Позднякова.

Уточняется, что с 1 марта 2024 года отчитываться об обороте и продажах придется и продавцам-оптовикам, розничным точкам и предприятиям общепита.