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В РГРТУ состоялась праздничная линейка в честь Дня знаний

В РГРТУ состоялась праздничная линейка в честь Дня знаний. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Открыл ее ректор университета Михаил Чиркин. «В РГРТУ вас будут учить двум главным вещам. Во-первых, не врать самим себе, и, во-вторых, учиться быть самими собой ― это необходимое условие творческой свободы и предпосылка к инженерному творчеству», — заявил профессор. К поздравительным словам присоединились проректоры и деканы.

Также с поздравлением выступил министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. Отмечается, что он поступил на первый курс магистратуры вуза.

Заместитель министра экономического развития Галина Крутова, председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев, начальник управления воспитания и дополнительного образования Министерства образования Рязанской области Надежда Куликова, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина и главный технолог РНПК Юрий Гордеев также пришли поздравить первокурсников Радиоуниверситета с Днем знаний.

Также на мероприятии выступили творческие коллективы университета. Танцевальная команда «Конспирация» показала этнический номер, театр моды «Диво» продемонстрировал наряды в славянской тематике и вокальный ансамбль «Мы команда» спел попурри из популярных песен.

В завершении линейки по традиции шоу-балет «Insolent» передал большой студенческий билет младшим товарищам, сопровождая демонстрацию творческим номером с черлидингом.