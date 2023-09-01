В Москве умер 19-летний молодой человек, в руках которого взорвалась граната

В Москве скончался 19-летний молодой человек, у которого в руках взорвалась граната. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, в руках москвича взорвалась граната «Ф-1». Откуда он взял боеприпас — неизвестно.

После взрыва молодому человеку оторвало руки. Также он получил серьезные ранения живота.

Известно, что москвич проживал с отцом и братом. В момент трагедии их не было дома. Соседи характеризуют семью как «вежливую и доброжелательную».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов.