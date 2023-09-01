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В Госдуме предложили ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам
В Госдуме предложили значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам и иным выделенным полосам.

В Госдуме предложили значительно ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам и иным выделенным полосам. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Виталия Милонова.

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — приводит издание слова Милонова.

По мнению депутата, водители, которые предпочитают объезжать дорожные заторы по обочинам, являются теми, кто их создает.

«Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — говорится в обращении.

Депутат добавил, что в качестве наказания можно использовать временный запрет на управление транспортным средством или повышенный денежный штраф.