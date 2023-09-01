В Челябинской области 13-летняя девочка насмерть отравилась грибами

В Челябинской области 13-летняя девочка насмерть отравилась грибами. Об этом сообщило издание URA.ru .

Инцидент произошел в поселке Роза.

По информации агентства, школьницу доставили в медучреждение с сильным отравлением. Врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но в итоге она умерла.

Как отметил источник, у девочки была высокая степень интоксикации организма.

Отмечается, что вместе со школьницей в больницу обратилась ее мама. Медикам она рассказала, что почувствовала себя плохо после того, как съели грибное блюдо.