Упавший кабель уличного освещения повредил машину рязанца

Рязанец пожаловался на кабель уличного освещения, который упал на машину. Пост об этом выложен в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Быстрецкой. Сообщается, что кабель повредил почти все элементы кузова.

«В дирекции благоустройства реагировали максимально лениво, в целом сказали, что нет людей на местах, так как первое сентября и приедут потом посмотрят. Мимо ходили много детей с соседней школы. Полиция приезжала, зафиксировала повреждения. Предстоит суд, потому что повреждений много», — указано в посте.