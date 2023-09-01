Стало известно, когда Украина получит первые американские танки Abrams

Стало известно, когда Украина получит первые американские танки Abrams. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По информации источника, Киев получит первые десять танков в середине сентября. На данный момент они находятся в Германии на ремонте.

Отмечается, что западные чиновники надеются, что прибытие техники позволит украинским войскам получить необходимое преимущество в «изнурительном» контрнаступлении.