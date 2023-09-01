Следком России займется делом по факту ненадлежащего оказания медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление России материалы дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи роженице в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В приемную следкома «Вконтакте» обратился житель Рязанской области. Он рассказал, что несогласен с установленными обстоятельствами, при которых его новорожденная дочь стала инвалидом.

«Он [житель — прим. ред.] выразил несогласие с результатами установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи его супруге во время родов в перинатальном центре в городе Рязани, что повлекло причинение новорожденной дочери тяжкого вреда здоровью и ее инвалидность», — сообщили в следкоме.

Ранее Бастрыкин поручил доложить информацию по этому уголовному делу, которое расследовали рязанские следователи.

В связи с жалобой жителя, Бастрыкин поручил передать документы в главное следственное управление, где будет проведено всестороннее расследование. По его результатам дадут соответствующую оценка.