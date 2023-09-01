Рязанка пожаловалась на фельдшера скорой помощи

В Рязани женщина пожаловалась на фельдшера скорой помощи. Пост выложен в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

Автор пишет, что молодому человеку на улице стало плохо. Приехала скорая, фельдшер которой стала якобы кричать, говорить «мы тебе не такси», «да кому ты нужен».

«Он упал даже слово сказать не мог, с проходим парнем подняли его отвели в тень дали воды и вызвали скорую, такого ужасного отношения я не ожидала. Увидев камеру она начала мерить давление, а до этого орала да кому ты нужен или от сюда мы тебе не такси», — указано в посте.