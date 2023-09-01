РНПК поздравила школьников и студентов с Днем знаний

Руководители РНПК (входит в НК «Роснефть») поучаствовали в торжественных линейках в школе № 43, Рязанском колледже электроники и Рязанском радиотехническом университете. В этих образовательных учреждениях готовят кадры для нефтяной отрасли.

Главы предприятия встретились с новым набором «Роснефть-класса» и новыми группами студентов. Они поздравили их с началом учебного года и передали памятные подарки.

В 2023 году предприятие запустило восьмой «Роснефть-класс». Так, в 10Б школы № 43 зачислили 25 человек. В 12 группу студентов направления подготовки «Химическая технология» РГРТУ поступило 40 студентов.

В РКЭ в 2022 году завод стал партнером Федерального проекта «Профессионалист» по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Благодаря проекту, под потребность завода можно подготовить новых рабочих. Первых студентов этой программы выпустят в 2024 году. РНПК уделяет большое внимание подготовке кадров. Завод ведет ее в рамках системы «школа-вуз-предприятие». Благодаря этому молодежь может получить образование, а затем трудоустроиться на завод, не выезжая из региона.

Обучение школьников «Роснефть-класса» и студентов РГРТУ и РКЭ проходит под контролем специалистов предприятия. Им рассказывают о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании, корпоративных ценностях и этике. Школьники и студенты участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Студенты проходят все виды практики.

На данный момент из 160 бывших учеников «Роснефть-класса» более половины получают высшее образование в профильных вузах России. Из 33 студентов, выпустившихся в РГРТУ в 2023 году, более половины работают в Рязанской НПК. Из бывших обучавшихся РКЭ на рабочие профессии на нефтезавод пришли более 55 выпускников.

Сотрудники предприятия читают студентам специальные дисциплины, принимают на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты. На данный момент на направлении обучается более 70 студентов. Занятия проходят по очной, вечерней и заочной формам обучения. При финансовой поддержке РНПК три лаборатории кафедры оснастили современными приборами и оргтехникой. На направление «Химическая технология» в 2023 году поступили 40 студентов.

Кроме того, Рязанская НПК сотрудничает еще с десятью российскими вузами. Также завод ведет совместные проекты с Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.