Путин: Россия непобедима благодаря настрою народа

Глава государства Владимир Путин 1 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» заявил, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа. Об этом сообщило РИА Новости .

Руководитель страны рассказал детям о истории своей семьи во время ВОВ, как пуля попала в его бабушку, и она умирала на руках своего мужа. Дед Путина написал письмо своему сыну, в котором рассказывал, что передала ему мать, а также дал наказ «бить гадов».

«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — отметил Путин.