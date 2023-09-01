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Путин: Россия непобедима благодаря настрою народа

Глава государства Владимир Путин 1 сентября в ходе открытого урока «Разговор о важном» заявил, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа. Об этом сообщило РИА Новости.

Руководитель страны рассказал детям о истории своей семьи во время ВОВ, как пуля попала в его бабушку, и она умирала на руках своего мужа. Дед Путина написал письмо своему сыну, в котором рассказывал, что передала ему мать, а также дал наказ «бить гадов».

«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — отметил Путин.