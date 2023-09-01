Путин: российские регионы необходимо развивать равномерно, чтобы они не обезлюдели

Глава государства Владимир Путин заявил во время открытого урока «Разговор о важном», что нужно равномерно развивать территории России. Об этом сообщило ТАСС .

«Для нашей страны, с такой огромной территорией и относительно небольшим для такой территории населением, важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции территории. Для этого нужно равномерно развивать эти территории», — сказал он.

Под развитием Путин подразумевал, среди прочего, создание рабочих мест, улучшение образования и медицины, а также транспортную связанность территорий.