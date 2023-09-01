Покончивший с собой в Архангельской области школьник попросил позаботиться о коте

В Архангельской области школьник покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в Северодвинске в ночь на пятницу, 1 сентября.

Тело 17-летнего юноши под окнами дома обнаружил прохожий. Подросток еще дышал, однако приехавшие врачи не смогли его спасти.

Выяснилось, что школьник оставил предсмертную записку. В ней он попросил показать свое тело коту, кремировать и «позаботиться о Марсечке». Причина случившегося неизвестна.