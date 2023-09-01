Очевидцы заявили о начале мобилизации мужчин старше 50 лет в Киеве

В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50», — отметила одна из местных жительниц. По данным свидетелей, повестки выдают в людных местах: на остановках, в парках, в магазинах. Как рассказал агентству один из собеседников, представители комиссии рано утром блокировали одно из общежитий столицы, мобилизовывали всех мужчин, приехавших на заработки и находившихся там.