На окраине Рязани мужчина ограбил машину после ДТП

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

На окраине Рязани мужчина ограбил машину после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 56-летний житель Московской области и рассказал, что после ДТП на трассе М5 он оставил машину без присмотра. Водитель вышел из авто и подошел ко второму участнику ДТП. По словам мужчины, в этот момент кто-то разбил окно салона и похитил инструменты и запчасти.

Полицейские зафиксировали описание похищенных предметов и начали опрашивать жителей домов, расположенных рядом с местом ДТП.

Выяснилось, что неизвестный продавал с рук набор инструментов, похожий на похищенный. Оперативники установили личность «продавца» и разыскали его. Оказалось, что 33-летний рязанец причастен к краже. У него в доме нашли похищенные предметы.

По предварительной информации, злоумышленник, проходя вдоль трассы, увидел место ДТП. Он заметил, что одна из машин оставлена без присмотра. Мужчина увидел в салоне набор инструментов и коробку. Разбив стекло, рязанец похитил их.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.