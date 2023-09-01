Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области. На лед выйдет команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из Ханты-Мансийска — команды «Югра».

Открытие клубного сезона пройдет в Deep. Рязанцев ждут атмосфера и драйв вечеринок: световое и лазерное шоу, киловатты звука, фотосъемка, хиты отечественных и зарубежных артистов от диджеев, ведущие, зона с бесплатным караоке и фирменные коктейли.

В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове с 2 сентября по 28 октября пройдет праздник «Есенинские дни-2023». В субботу, 2 сентября, на открытии выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».

В парке имени Гагарина пройдет детский праздник «Веселые затеи». На летней площадке парка маленьких рязанцев ждут танцы, песни, игры, флешмобы и конкурсы.

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