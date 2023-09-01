Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
26°
Сбт, 02
25°
Вск, 03
23°
ЦБ USD 96.34 0.01 02/09
ЦБ EUR 104.61 -0.33 02/09
Нал. USD 94.01 / 97.5 01/09 17:07
Нал. EUR 102.05 / 104.9 01/09 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
Вчера 18:48
1 081
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
Вчера 14:57
1 234
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
5 031
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
19 681
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области. На лед выйдет команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из Ханты-Мансийска — команды «Югра».

Открытие клубного сезона пройдет в Deep. Рязанцев ждут атмосфера и драйв вечеринок: световое и лазерное шоу, киловатты звука, фотосъемка, хиты отечественных и зарубежных артистов от диджеев, ведущие, зона с бесплатным караоке и фирменные коктейли.

В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове с 2 сентября по 28 октября пройдет праздник «Есенинские дни-2023». В субботу, 2 сентября, на открытии выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница».

В парке имени Гагарина пройдет детский праздник «Веселые затеи». На летней площадке парка маленьких рязанцев ждут танцы, песни, игры, флешмобы и конкурсы.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».